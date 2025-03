Lanazione.it - Calcio. Seconda: Migliarino e Pontasserchio da tre

Pisa 24 marzo 2025 – InCategoria si è giocata la ventisettesima giornata di campionato, la quartultima della stagione regolare. Tre partite ancora da disputare e per qualche squadra pisana saranno fondamentali per decidere il proprio futuro. Nel girone A vincono sia ilVecchiano che il: una domenica positiva per entrambe dopo qualche battuta a vuoto. IlVecchiano di mister Andreotti sfrutta il fattore campo e batte 2 – 1 gli ospiti lucchesi della Folgore Segromigno. Biancorossi terzi con cinquantadue punti in classifica, a più quattro sulla Villafranchese quarta ed a più cinque sul Monzone sesto. La Carrarese Giovani vince sul campo della capolista Fivizzanese e si porta a più dieci sulVecchiano. Ilsi impone 1 – 5 sul campo della Filattierese.