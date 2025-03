Oasport.it - Calcio, Luciano Spalletti: “Nel secondo tempo presa di coscienza di dover fare di più”

Germania-Italia finisce 3-3, gli azzurri sono eliminati dalla Nations League e finiscono nel girone con la Norvegia nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, quelle che devono portare gli azzurri a rivedere il torneo iridato per la prima volta da un ormai lontanissimo 2014.ha analizzato una vera e propria partita dai due volti.Così il ct azzurro nell’immediato dopopartita alla Rai: “Ripartiamo da delle valutazioni di quello che è successo. Le partite danno sempre delle notizie. Nel primosiamo stati poco determinati nel riuscire aun po’ di gioco, dare alla squadra la possibilità di esprimersi a livello individuale e collettivo. Poi c’è stata ladidiqualcosa di più e hanno fatto vedere quello che tutti si aspettano“.Dribblate le polemiche sul rigore concesso e poi negato dal VAR: “Io da qui non riesco a vederlo, andare a trovare queste polemiche faccio sempre fatica.