Calcio / La Juniores del Matelica vince il girone B del campionato Regionale

La squadra di Tomassetti ha avuto la meglio nel testa a testa con Osimana e Jesina, raggiungendo la Castelfrettese nel triangolare per il titolo. I protagonisti della cavalcatante, 24 marzo 2025 – IlilB del. La squadra di mister Edoardo Tomassetti, infatti, ha vinto aritmeticamente il proprio raggruppamento grazie al 5-1 rifilato alla Vigor Castelfidardo: l’Osimana, seconda con 53 punti, non può più raggiungere i biancorossi perché, non avendo ancora riposato, deve giocare solo due partite nelle ultime tre giornate, e dunque si fermerebbe a -1 dai matelicesi anchendo entrambe le sfide. Il cammino e le dichiarazioni di mister TomassettiLa squadra, infatti, ha totalizzato 60 punti, frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.