.com - Calcio / Juventus Club “Scirea” di Cingoli, in 200 alla cena con Tacchinardi e Torricelli

L’evento si è svolto sabato scorso 22 marzo al Ristorante dei Conti: i due ex giocatori bianconeri si sono resi disponibili a racconti, opinioni, foto e firme, 24 marzo 2025 – Circa 200 cuori bianconeri si sono ritrovati al Ristorante Dei Conti diper accogliere sul “Balcone delle Marche” Alessioe Moreno. Sabato scorso 22 marzo i due campioni della, infatti, sono stati gli ospiti della tradizionaledello” di, giunto al suo 41° anno di fondazione. Nella serata animata da Riccardo Tosi, l’ex centrocampista e l’ex difensore si sono resi disponibili per racconti, opinioni, foto e firme davanti ai tifosi juventini die non solo. Erano presenti, infatti, delle delegazioni di Official Fandei comuni limitrofi e anche da più lontano, in particolare del gruppo staccato di Gabicce delcingolano.