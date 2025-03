.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024-2025, risultati e marcatori della 27^ giornata

Leggi su .com

Nel girone A finisce in parità il derby Aesse Senigallia-Marina. Nel B l’Osimana fa 9 gol alla Settempeda, Jesina ko con il Pietralacroce: l’Aurora Treia ne approfitta per scavalcarla al terzo posto. 6 reti in Sassoferrato Genga-Fabriano Cerreto VALLESINA, 24 marzo– Con Castelfrettese e Matelica già al triangolare per il titolo, si devono definire solamente le restanti posizioni nei tre gironi marchigiani per difendere l’onore di società storiche del nostro. Nello scorso fine settimana, infatti, si sono giocate le gare27^: scopriamo insieme quello che è successo.Girone A: pari per il Barbara MonSerra a Pesaro, X anche in Aesse-MarinaNel girone A, nel turno di riposoCastelfrettese campionessa, pareggiano le altre squadreprovincia di Ancona.