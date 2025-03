Quotidiano.net - Calcio, il Messico vince la Nations League di Concacaf

Leggi su Quotidiano.net

Illa sua primabattendo Panama in finale per 2-1, con doppietta di Raul Jimenez. Secondo posto per il Canada, che nella finalina del torneo biennale tra nazioni nord e centroamericane ha superato 2-1 gli Stati Uniti.