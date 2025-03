Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Fratres e Mobilieri vittorie d'oro

Leggi su Lanazione.it

Pisa 24 marzo 2025 – La terzultima giornata di campionato inda fiato alPerignano ed aiPonsacco in vista del rush finale, il Cenaia pareggia in rimonta, la Cuoiopelli perde il derby. Il Cenaia, sotto per 2 – 0 dopo poco più di dieci minuti in trasferta sul campo del Ponte buggianese, nel finale riesce ad accorciare con Neri e nel recupero pareggia con una rete di Canessa. Secondo posto con cinquanta punti per la compagine di mister Sena che domenica attende ilPerignano e l’ultima giornata sarà di scena a Massa. Ecco il tabellino: Pontebuggianese: Rizzato, Prati, Lucaccini F., Provinzano (Birindelli), Palmese, Kapidani, Martinelli, Pievani, Granucci, Sgherri (Asara), Gargani (Sali). A disposizione Calu, Ferrari, Sanzone, Aiazzi, Bellandi. All. Vettori Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella (Papini), Remorini, Signorini, Puleo, Solimano (Pecchia), Marcon (Ferretti), Canessa, Neri F.