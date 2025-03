Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: torna il sorriso a San Giuliano

Pisa 24 marzo 2025 – La terzultima giornata di campionato in Promozione vede la vittoria del Sanin casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ in un pirotecnico 4 – 3 contro la Lampo Meridien. Un successo che fa ritrovare ilalla squadra di mister Roventini, battuta mercoledì ai calci di rigore nella finalissima della Coppa Italia di Promozione contro la Sansovino giocata allo Stadio ‘Bozzi’ di Firenze. Ecco il tabellino. San: Artal, Lici, Lorenzini, Ghelardoni A., Bozzi, Pasquini, Doveri L., Niccolai, Brega, Benedetti, Ghelardoni M.. A disposizione Ruglioni, Gremigni, Susini, Bindi, Cantini, Nacci, Bellucci, Di Paola. All. Roventini Lampo Meridien: Costa, Zingarello, Notarelli, Viti, Del Sorbo, Benassi, Simi, Di Vito, Pirone, Chianese, Biagioni. A disposizione Tirabasso, Bargellini, Benvenuti, Bicchieri, Bitep, Ferrucci N.