Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Serie A2. Non riesce il double all’OR. La Coppa Italia entra nella bacheca dell’Italpol

ITALPOL 6 OR REGGIO EMILIA 3 ITALPOL: Basile, Esposito, Gravina, Del Ferraro, Lancellotti, Fornari, Bertolini, Ippoliti, Paulinho, Felici, De Roma, Pizzoli. All. Bagalà. OR REGGIO EMILIA: Piccioni, Homsi, Di Giorno, Edinho, Mereu, Halitjaha V., Gregori, Santoriello, Ruggiero, Panico, Halitjaha F., Mazzariol. All. Margini. Arbitri: Grasso di Caserta, Di Donato di Merano e Cino di Enna (Crono: Gobbo di Mestre). Reti: pt 4’04’’ Basile (I), 4’54’’ e 6’31’’ Lancellotti (I), 11’33’’ Homsi (OR); st 10’32’’ Ruggiero (OR), 10’36’’ Fornari (I), 11’00’’ Esposito (I), 13’30’’ Lancellotti (I), 14’26’’ Halitjaha F. (OR). Note: ammoniti Ruggiero (OR) e Esposito (I). Niente "" per l’OR Reggio Emilia. Dopo aver vinto il campionato diA2 la scorsa settimana con 2 turni d’anticipo, la formazione cittadina sfiora ladi categoria, arrendendosi in finale a Jesi ai romani, abili a sfruttare due "black out" avversari nel corso del match.