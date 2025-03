Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. In serie A la Coccinella stende Fast Car

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella 4° giornata dellaA, Giara Assicurazioni il Bar lasconfigge, 4-3, ilCar, Maestri, doppietta e assist, per Boarini, di Sgargetta, Lefons e doppio Zouaghi per ilCar. Giglio, 8-7 agli Irruentes, e Basilico, 2-1 alla Baracca di Guendalo con Sisti e Artioli che rispondono al vantaggio di Valentino, raggiungono al 3° posto ilCar. Festa del gol tra Francolino e Foto Express/Maracaibo: 9-9, per il Francolino 7 gol di bomber Serafini, tutta sua la cinquina del secondo tempo, e timbri di Malagutti e Baroni, per il Foto Express, una tripletta a testa per Gennari e Giordano, le ultime 2 reti sono rispettivamente di Esposito e Arenga. Exera, 5-3 al Sant’z la Barberia con tripletta di Panzetta e centri di Pedarzini e Bonazza, mantiene la testa dellaB Edilizia Marchetti, 29 punti; a -1 c’è il Tabacchi Levigatura Marmi, 3-2 sofferto, da 3-0, contro l’Autocarrozzeria Giudice con doppietta di Colletto.