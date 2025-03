Oasport.it - Calcio a 5: Italia Femminile, un lungo percorso e un Mondiale meritato da godersi

Dall’Ungheria all’Ungheria: 10 anni di unincredibile, dal Foro Italico di Roma al Pala Roma di Montesilvano. La nazionalenadia 5 ha attraversato due lustri per arrivare a prendersi il biglietto per il primodi futsal della storia, che si terra nel prossimo autunno nelle Filippine.Un risultato non casuale, anzi. Frutto di tanto lavoro e di tanta programmazione a tutti i livelli, con il merito tecnico della ct Francesca Salvatore e del suo staff, capace di esaltare un gruppo che ormai la segue da diverse stagioni avendo trovato la sua identità e la sua filosofia, che è sotto gli occhi di tutti.Ilvincente dell’Elite Round, al netto della sconfitta indolore contro il Portogallo, è stata la sublimazione dei vari step volti sempre alla crescita delle calciatrici: della loro cifra tecnica, tattica e caratteriale.