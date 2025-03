Lanazione.it - Calci, il parcheggio di via del Fienilaccio restituito alla comunità

, 24 marzo 2025 - Messo in sicurezza e completamente riqualificato, ilpubblico di via delè stato oggidi Castelmaggiore. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale dia seguito di un cedimento del terreno, in area a vincolo idrogeologico, ha portatocompleta rimessa a nuovo dell’area di sosta, prima con il necessario consolidamento strutturale del versante e dopo con la riorganizzazione dell’illuminazione pubblica e del verde urbano. Per questi significativi lavori, finalizzati ad aumentare la resilienza rispetto al rischio idrogeologico, sono stati investiti oltre 200mila euro, 135mila dei quali derivanti da finanziamenti Pnrr ed i restanti garantiti dal Comune di, che ha posto particolare attenzione anche all’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, caratterizzato dai tipici muretti a secco dei terrazzamenti olivati.