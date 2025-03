Thesocialpost.it - Cade mentre pota un ulivo, morto il podista Ivaldo Caporali: il tragico ritrovamento è del nipote

Stavando unnel suo terreno quando è caduto e ha perso la vita.Rito, 79 anni, ènel pomeriggio di domenica 23 marzo in unincidente avvenuto nella frazione di Sarripoli, in provincia di Pistoia.Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava su un ramo che, probabilmente a causa del peso, ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare a terra. L’impatto è stato violentissimo e gli ha causato gravissime lesioni alla testa.A dare l’allarme è stato il, preoccupato dal fatto che il nonno non fosse rientrato a casa. Si è recato nel campo per cercarlo e lo ha trovato riverso a terra. Ha provato subito a soccorrerlo praticandogli il massaggio cardiaco.Sul posto sono arrivati i volontari della Misericordia di Pistoia e il personale del 118, che ha tentato la rianimazione utilizzando un defibrillatore.