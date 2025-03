Agi.it - Cade in un dirupo per raccogliere asparagi, muore a 28 anni nel Frusinate

AGI - Una tranquilla passeggiata in cerca disi è trasformata in tragedia questa mattina nelle campagne di Monte San GiovCampano, in provincia di Frosinone. Beatrice Sgridia, 28, residente a Veroli, è precipitata da oltre 50 metri di altezza nella cava in disuso della Bagnara. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sembrerebbe essere stata sola al momento dell'incidente,ndo per decine di metri in un'area particolarmente insidiosa. L'allarme è scattato quando un amico, in videochiamata con la vittima, ha notato l'improvvisa caduta e ha immediatamente contattato le Forze dell'ordine. Sul posto sono accorsi con rapidità i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118, coadiuvati da un'eliambulanza. Nonostante la tempestività dei soccorsi, l'impatto violento a terra ha causato ferite troppo gravi, e i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della giovane donna.