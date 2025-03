Ilrestodelcarlino.it - Cade dal terrazzo, muore una 62enne

Caduta fatale ieri a Pollenza per una. Il fatto è avvenuto poco dopo le 13 in una zona di campagna. I familiari si sono accorti che la donna era caduta dalla terrazza di casa e hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo il personale sanitario del 118 non ha potuto fare nulla per lei: le lesioni riportate nella caduta sono risultate troppo gravi. Come da prassi in questi casi, sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto, ma a quanto sembra si sarebbe trattato di un gesto volontario.