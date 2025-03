Ilfattoquotidiano.it - “Buttato a terra e fermato perché ho rifiutato di esibire i documenti”: la denuncia del giornalista Gabriele Carchidi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilcosentino, direttore responsabile di “Iacchité” hato di essere statodalla polizia“mi sonodi”. Il cronista, per cui il consiglio di disciplina dell’ordine della Lombardia ha chiesto la radiazione per un procedimento disciplinare di alcuni mesi fa, ha raccontato sulle colonne del suo giornale online quanto accaduto.“Stavo camminando tranquillamente, a piedi, per i fatti miei nella zona di via degli Stadi quando mi si avvicina una volante della polizia e mi chiede, e non capisco per quale motivo, i. Mi rifiuto di esibirli e apriti cielo: il poliziotto in questione mi impedisce di proseguire per la mia strada e mi mette le mani addosso e nel frattempo chiama un’altra volante per farsi aiutare a completare l’opera”.