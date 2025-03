Buongiorno un * Caos al Grande Fratello clamoroso su Helena La scoperta prima del televoto

Leggi su Caffeinamagazine.it

sembra essere lafavorita del pubblico generalista in vista del nuovodel, previsto per questa sera, lunedì 24 marzo. La nuova puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini, sarà ricca di emozioni, con l’addio di due altri concorrenti della casa più spiata d’Italia, e i fan già si stanno mobilitando per decidere chi raggiungerà la finale e raggiungerà Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.è una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico, e i segnali che arrivano dai social e dalle scommesse la vedono come una delle più probabili a conquistare il titolo di vincitrice. Dopo il ritorno in casa e il fidanzamento con Javier Martinez, la concorrente hè riuscita ad avere il supporto di buona fetta del pubblico, anche se ha perso un’altrettanta fetta importante di fan, quella costituita dalle Zelena, le fan che tifavano per lei e Zeudi.