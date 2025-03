Ilnapolista.it - Buongiorno, insufficiente la prestazione contro la Germania. CorSera: “è cascato alla prima trappola avversaria”

Leggi su Ilnapolista.it

L’Italia è riuscita a rimontare da 3-0 a 3-3 ierilanella gara di ritorno dei quarti di Nations League. Ma non è bastato. Gli uomini di Spalletti non avanzano nella competizione per il risultato totale di 5-4 a favore dei tedeschi. Alessandroha sostituito l’infortunato Calafiori e la suanel primo tempo ha lasciato molto a desiderare; tutt’altra cosa nel secondo tempo, dove è entrato anche Giacomo Raspadori che ha segnato il rigore del pareggio.tedescaIl difensore del Napoli ha concesso il rigore per il primo gol della serata da parte dei tedeschi. Poi si è ripreso (come del resto tutta la squadra) nella seconda metà di gara.Per il Corriere dello Sport la suaè da 5 e mezzo: Duella con Kleindienst a tutto campo, con le buone e con le cattive.