Movieplayer.it - Buffy torna e c'è anche Sarah Michelle Gellar: cosa possiamo aspettarci dal sequel?

Leggi su Movieplayer.it

L'ammazzavampiricon un nuovo ciclo di episodi, in cui ci sarà la maggior parte del cast originale: ecco tutto quello che sappiamo del/reboot. È successo. In un'epoca in cuii cori parrocchiali fanno reunion, era inevitabile pensare che una saga di successo come quella dil'ammazzavampiri avrebbe avuto un. A dare la notizia è stato Variety: la testata americana ha definito imminente l'ordine dell'episodio pilota da parte di Hulu (piattaforma di streaming di proprietà della The Walt Disney Company, i cui prodotti da noi arrivano su Disney+). Fino a qui niente di sconvolgente.perché la storia die della Scooby Gang (in originale è così che la protagonista chiama i suoi amici e alleati) in tutti questi anni .