Palermotoday.it - "Buche enormi in via Vincenzo Riolo"

Leggi su Palermotoday.it

Volevo segnalare la presenza di 3 grossegrosse come un tombino in tutta la strada. Sono molto pericolose è profondissime. Ormai a Palermo non si contano più, siamo costretti a fare gli slalom per evitarle .