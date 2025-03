Juventusnews24.com - Bucciantini: «Thiago Motta era ai titoli di coda dopo queste partite. Tudor? È uno che fa bene in queste circostanze»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha parlato dell’esonero die dell’arrivo dialla Juve: ecco le sue parole!Marco, giornalista di Sky, ha espresso un suo parere sull’esonero die l’arrivo di Igor. Ecco il commento sul cambio di guida tecnica alla Juve.– «Le ultime dueavevano in sé qualcosa di definitivo, nell’atteggiamento. Erano idi. È il finale che nessuno si aspettava e che pochi volevano, di sicuro non l’allenatore. Però raccontavano il finale, con l’assenza anche di orgoglio storico per quello che stava succedendo in campo. Aspettare il Genoa avrebbe avuto senso se fosse stata un’attesa vera, ma si parlava di incastri finanziari».– «e la Juventus si sono rincontrati più volte: è un uomo che fae che fa in fretta.