Bruscolotti | Lukaku leader vero Napoli si vive non si spiega Chi va via piange

: “si, non si. Chi va via”">Giuseppe, storico capitano del, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, regalando parole cariche di affetto per la città partenopea e per chi oggi veste l’azzurro.“non è stato preso solo per i suoi gol, ma per laship che trasmette – hato– Lo vediamo nelle esultanze: è il primo ad abbracciare i compagni, a caricare il gruppo. È un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.”Poi un pensiero su Conte e il suo legame con la piazza:“Conte si sta rendendo conto cheè diversa da tutte le altre città. Qui bisognarla, non solo allenarla. Lo sta facendo, e lo si vede. Chi va via da, tanti calciatori sono partiti con le lacrime agli occhi.