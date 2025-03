Lanazione.it - Brandisce una bottiglia e aggredisce i poliziotti: 29enne arrestato

Seravezza (Lucca), 24 marzo 2025 – Unè statodagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi ( Lucca) per violenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, di nazionalità marocchina, si sarebbe scagliato contro gli agenti, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Le volanti erano intervenute sabato alla stazione ferroviaria di Querceta- Forte dei Marmi- Seravezza, per la segnalazione di una persona agitata, ferma sui binari che brandiva unadi vetro creando pericolo per i viaggiatori. Gli agenti hanno cercato di riportare l'uomo alla calma, ma ilgli si è scagliato contro; ialla fine sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.