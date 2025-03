Anteprima24.it - Bradisismo, completata l’area di accoglienza di via Terracina

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania, nell’ambito delle attività connesse alla Mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile per il fenomeno delai Campi Flegrei, a supporto del Comune di Napoli, ha completato l’allestimento deldidi vian. 220 (di fronte all’ospedale San Paolo) con una tendostruttura da 180 metri quadri installata dalla Protezione Civile regionale e un presidio sanitario realizzato dall’ASL NAPOLI1 CENTRO. La struttura modulare con copertura impermeabile, messa a disposizione dal Dipartimento nazionale e sufficiente ad ospitare 50 persone in caso di necessità, è stata realizzata dalla Protezione civile regionale con l’ausilio di 30 unità di personale di SMA Campania. La tendostruttura è completa di pavimentazione in legno rivestita, è riscaldata e utilizza un gruppo elettrogeno per la fornitura di energia elettrica.