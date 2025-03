2anews.it - Bradisismo Campi Flegrei, i residenti sgomberati salgono a 299

Sono 299, in totale, le persone sgomberate, per un totale di 139 nuclei familiari, a seguito degli eventi sismici avvenuti nell’area dei. Aggiornamento sulla situazione complessiva e sulle azioni intraprese a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici legati al fenomeno delnel Comune di Napoli. – 299 persone sgomberate per un .