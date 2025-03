Boxe World Boxing Cup | undici azzurri in Brasile per la tappa di Iguacu

Leggi su Sportface.it

L’ItaliaTeam è arrivata a Foz de, per ultimare la preparazione in vista dellaCup 2025, in programma nella città verdeoro dal 30 marzo al 6 aprile p.v. I 6e le 5 Azzurre, selezionati dal direttore tecnico Giovanni De Carolis, saranno impegnati, in questi sette giorni che precedono prima dell’inizio della Kermesse. Oggi è cominciato il Training Camp indella nazionale italiana Elite. Il contingente azzurro, seguito dai coach Patrizio Kalambay, Clemente Russo e Leonard Bundu, sfrutterà questa settimana in terra brasiliana per ultimare la preparazione a questo torneo al quale prenderanno parte pugili di tutte le 88 federazioni ad oggi affiliate alla. Quello di Foz do Iguaçu è il primo evento organizzato dalla nuova federazione mondiale da quando quest’ultima ha ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte del Cio, con conseguente reinserimento dellanel programma olimpico di Los Angeles 2028.