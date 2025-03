Quotidiano.net - Borse europee riducono il rialzo, focus su Wall Street e dazi americani

Leggi su Quotidiano.net

Leila metà seduta, in vista dell'avvio didove i future sono positivi. I mercati, dopo i dati incoraggianti sull'andamento della manifattura, sono alla ricerca di spunti suiin programma dal 2 aprile. Gli analisti ipotizzano che le misure interesseranno solo ibilaterali. Sul fronte valutario l'euro passa di mano a 1,0829 sul dollaro. L'indice stoxx 600 sale dello 0,02%. InFrancoforte (+0,3%) e Madrid (+0,2%), poco mosse Milano (+0,07%), Parigi (+0,08%) e Londra (+0,01%). I principali listini sono sostenuti dal settore tecnologico (+0,8%) e dal comparto finanziario (+0,7%). In calo le utility (-0,4%), con il prezzo del gas in calo dell'1,8% a 41,84 euro al megawattora. Giù anche l'energia (-0,5%), con il petrolio in