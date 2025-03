Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: focus su dazi Usa e crescita settore tecnologico

Leproseguono in, con le indiscrezioni che arrivano dall'amministrazione Usa sulla prossima tornata didel 2 aprile. Gli analisti ipotizzano che le misure interesseranno solo ibilaterali ed escluderanno i Paesi che non hannosull'import Usa. Inoltre, non saranno introdotti nuovisettoriali. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0842 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Acquisti sul(+0,8%), mentre si valutano gli investimenti per l'intelligenza artificiale. Positive anche le banche (+1%) e le assicurazioni (+0,8%). Prosegue la corsa della difesa (+1%), con il piano di riarmo dell'Europa. Moderataper le utility (+0,1%), con il prezzo del gas in calo mentre si guarda alle trattative di pace tra Russia e Ucraina.