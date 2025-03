Quotidiano.net - Borse europee in calo nonostante Wall Street positiva: Ftse Mib sotto i 39mila punti

Leggi su Quotidiano.net

Lesi mostrano anche dopo l'avvio diche come da attese, è positivo. Sui listini, dopo i dati incoraggianti sull'andamento della manifattura, guardano sempre ai dazi con la Casa Bianca che sta restringendo il suo approccio alle tariffe che entreranno in vigore il 2 aprile. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, cede un quarto di punto percentuale con i titoli legati all'immobiliare e al farmaceuticopressione. Milano registra un -0,11% con ilMib che scende. Moncler (-2%), Campari (1,5%) e Ferrari (-1,3%) i peggiori. Si conferma la corsa di Mediolanum (+2,7%) seguita da StM (+2,2% e poi dai bancari con in testa Mps (+1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 110così come il rendimento del decennale italiano al 3,88%.