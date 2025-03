Quotidiano.net - Borsa di Milano positiva: Mediolanum e Popolare Sondrio in evidenza

Ladi(+0,30%) prosegue, in linea con gli altri listini europei. In luce le banche con(+2,7%) e(+1,9%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 109 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,87%. Nel Vecchio continente, dopo i dati Pmi sulla manifattura e sui servizi, bene Madrid (+0,57%) e Francoforte (+0,1%). In rialzo anche Parigi e Londra (+0,2%). Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0845 sul dollaro. A Piazza Affari mostra i muscoli Mps (+1,6% a 7,73 euro) alle prese con l'offerta su Mediobanca (+1% a 18,04 euro). In crescita Unicredit (+1,1% a 53,90 euro) con l'operazione lanciata su Banco Bpm (+0,3% a 10,18 euro). Nel listino principale acquisti su Tim (+1% a 0,29), dopo che Vivendi ha ceduto sul mercato una quota del 5%.