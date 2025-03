Quotidiano.net - Borsa di Milano chiude in calo con focus sui dazi: Ftse Mib sotto 39mila

Ladiarchivia fiacca (-0,16%) la prima seduta della settimana con la lente aiin programma dal 2 aprile. IlMib perde ipunti con le vendite in particolare su Leonardo (-2,35%) e, a seguire, Campari e A2a (entrambe -1,58%) ed Enel (-1,34%). In testa al listino Mediolanum (+2,12%) con l'overweight di JpMorgan. Buon passo di Tim (+2,06%) dopo che Vivendi ha ceduto venerdì scorso sul mercato oltre il 5 per cento. Acquisti poi su Stellantis (+1,95%) e StM (+1,91%). Tra i bancari svettano Fineco (+1,68%) e Popolare Sondrio (+1,22%).