Ilgiornale.it - Boom dei pagamenti digitali, ora il Fisco punta sull’incrocio dei dati

Leggi su Ilgiornale.it

In Italia i Pos sono passati da 2,7 a 3,5 milioni in tre anni, mentre le transazioni cashless hanno superato i 480 miliardi di euro. Dal 2026 scatterà l’obbligo di collegare i terminali ai registratori di cassa per rafforzare la lotta all’evasione. Intanto, avanzano le nuove tecnologie