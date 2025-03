Nerdpool.it - BOOK PRIDE 2025: danzare sull’orlo del mondo

Lo scorso weekend si è tenuta la IX edizione del, ovvero la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente, presso il Superstudio Maxi a Milano. Oltre 13.600 visitatori hanno animato il padiglione, confermando così il grande successo della manifestazione, a meno di due mesi dal Salone Internazionale del Libro di Torino.Quest’anno, in particolare, si è dato risalto al progetto “Young” che prevedeva una partecipazione attiva degli alunni delle scuole italiane, grazie non solo ad una serie di appuntamenti avvenuti principalmente il venerdì, ma anche alla possibilità di accesso gratuito alla fiera a tutte le classi. Un’occasione d’incontro e di scoperta molto utile per la crescita personale e scolastica dei ragazzi.Gli espositoriAttualmente in Italia, quasi il 40% del mercato dell’intero settore editoriale è rappresentato dalvariegato dell’editoria indipendente.