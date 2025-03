Gravidanzaonline.it - Bonus Nido 2025: requisiti, importo e come fare domanda

Leggi su Gravidanzaonline.it

Dal, ilasiloprevede un incremento per i bambini nati dal 1° gennaio 2024. Ecco cosa dice ne dettaglio la circolare Inps che informa sullenovità delalla luce dell’ultima legge di Bilancio.Le famiglie con un ISEE minorennifino a 40.000 euro potranno ricevere fino a 3.600 euro l’anno, rispetto ai precedenti 2.500-3.000 euro. Questa misura, introdotta nel 2017, è stata modificata dall’ultima legge di Bilancio e dettagliata in una recente circolare INPS.Chi può richiederloIlè destinato a coprire le spese per la frequenza di asilipubblici e privati autorizzati o per il supporto domiciliare ai bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. La richiesta deve essere effettuata dal genitore che paga la retta o, nel caso del supporto domiciliare, dal genitore convivente con il bambino.