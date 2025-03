Lapresse.it - Bonus nido 2025, Inps pubblica circolare: come fare domanda, requisiti e contributi

Leggi su Lapresse.it

ta lasul, che era attesa da tempo. Sul sitoè spiegatalache si occupa di “Agevolazioni per la frequenza di asilipubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Aggiornamento delle indicazioni per l’accesso al contributo e presentazione delle domande a decorrere dall’anno”.IpersulLadi contributo (asilo) può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso congiuntamente dei seguenti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.