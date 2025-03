Lettera43.it - Bonus nido 2025: importi, domanda, Isee, requisiti e quando richiederlo

Leggi su Lettera43.it

Ilè un contributo economico erogato dall’Inps, rivolto alle famiglie con bambini fino ai tre anni d’età per coprire, almeno in parte, il costo delle rette degli asili pubblici e privati autorizzati e per il pagamento di forme di assistenza domiciliare, in caso di gravi patologie croniche. Ilè erogato direttamente dall’Inps sudel genitore/affidatario che sostiene l’onere della retta, se in possesso di determinati. Le cose da sapere.A chi spetta ilBambini all’asilo(Imagoeconomica).Ilspetta alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni (o che compiano tre anni nell’anno solare), iscritti a un asilopubblico o uno privato autorizzato, oppure affetti da gravi patologie croniche certificate. Il genitore richiedente dev’essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno.