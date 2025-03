Quotidiano.net - Bonus nido 2025, da oggi si può fare domanda: requisiti, fasce e come ottenerlo

Roma, 24 marzo– Daè possibile presentare laper richiedere ilper i bambini sotto i 3 anni, la cui somma per i figli nati dal 1° gennaio 2024 arriva fino a 3600 euro per chi ha un Isee fino a 40mila euro, in aumento rispetto ai 2.500-3.000 euro previsti per i bambini nati prima del 2024. La somma infatti varia a seconda deie dell’età del bambino. La circolare dell’Inps è uscita il 21 marzo scorso, ma le domande possono essere compilate dasul portale dell’Inps. Essendo l’anno in corso, è possibile ottenere il rimborso delle rette di gennaio, febbraio e marzo allegando le ricevute. Sommario IChi puòrichiesta LeFino a quando Ifondamentali per richiedere ilsono: essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell'Unione europea o avere un permesso di sorno valido; essere residente in Italia; il bambino deve avere meno di 3 anni.