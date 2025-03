Lettera43.it - Bonus nido 2025, al via la domanda: come ottenere fino a 3.600 euro

Leggi su Lettera43.it

È finita l’attesa per il. Con la circolare numero 60 del 20 marzo, l’Inps ha aggiornato le indicazioni per l’accesso al contributo e per la presentazione della. L’incentivo, su base annua e parametrato a 11 mensilità, copre il pagamento di rette relative alla frequenza di asilipubblici e privati e viene erogato in base all’Isee e alla composizione del nucleo familiare del richiedente. Vediamo chi può richiederlo e dove si può farea partire da lunedì 24 marzoasilo: requisiti e a chi spettaLapuò essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che abbia:la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unionepea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;la residenza in Italia.