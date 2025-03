Leggioggi.it - Bonus nido 2025 al via: importi, ISEE e regole per ottenere fino a 3.600 euro

Anche quest’anno, a sostegno delle famiglie che mandano i propri figli e figlie all’asilo(o per forme di assistenza in casa, in caso di patologie croniche) è riconosciuto dall’Inps il cosiddetto. La misura, introdotta per i nuovi nati e nate dal 1° gennaio 2016 e inizialmente pari a mille, è stata nel corso degli anni ritoccata e potenziata,a quest’anno, con le modifiche apportate dalla Manovra di bilancio(approvata con Legge 30 dicembre 2024, numero 207).Alla luce delle recenti novità normative, l’Inps è intervenuta con Circolare 60 del 20 marzo, per fare il punto della situazione, in attesa dell’apposito messaggio dell’Istituto che decreterà il via libera alle domande diper l’anno. In dettaglio chi può chiedere ile come utilizzarlo.