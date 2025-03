News.robadadonne.it - Bonus Genitori Separati 2025: pagamenti sbloccati, assegni fino a 9.600 €. COME FUNZIONA

Leggi su News.robadadonne.it

finalmenteDopo un lungo iter burocratico, l’INPS ha sbloccato idel. Si tratta di una misura nata per sostenere economicamente chi non ha ricevuto l’assegno di mantenimento a causa delle difficoltà legate alla pandemia. L’incentivo, previsto già nel 2021 dal governo Draghi, ha incontrato diversi ostacoli prima di diventare operativo.Le risorse disponibiliInizialmente, il fondo stanziato per ilera di 10 milioni di euro. Tuttavia, verranno erogati circa 8,5 milioni, mentre il restante verrà accantonatoal completamento delle verifiche sulle domande. Il decreto attuativo, firmato il 19 marzodal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha dato il via libera definitivo aida parte dell’INPS.Requisiti per ottenere ilIlè destinato ai, divorziati o non conviventi che si trovano in difficoltà economica e che rispettano i seguenti criteri:Reddito annuo non superiore a 8.