Bonus elettrodomestici | sconto in fattura senza click day con emendamento FdI

Ilnon conday, ma sotto forma diin. E' l'obiettivo di undi FdI al decreto bollette che modifica le norme sul nuovo contributo introdotte dalla legge di bilancio, togliendo anche il riferimento alla nuova classe energetica B come soglia minima di efficienza per l'acquisto. La proposta di modifica rinvia l'individuazione della classe energetica al decreto del Mimit, di concerto col Mef, con criteri, modalità e termini di erogazione del contributo, che avrebbe dovuto essere emanato entro febbraio. L'elettrodomestico, si legge nel testo, deve essere "prodotto in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea" e l'acquisto deve avvenire con "il corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito" purché "di classe energetica inferiore a quella di nuovo acquisto".