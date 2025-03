Quotidiano.net - Bonus elettrodomestici più facile. Sconto in fattura e niente click day

Roma, 24 marzo 2025 – Accedere alpotrebbe essere quest’anno un pò più semplice. Per accaparrarselo non ci sarà il classico, e alquanto scomodo,day ma si passerà attraverso il meccanismo delloin, lo stesso del Super. La norma non è ancora ufficializzata, ma è contenuta in un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto bollette che – con buone possibilità di essere approvato – riscrive in parte la legge di bilancio, eliminando anche il riferimento alla nuova classe energetica B come soglia minima di efficienza per l’acquisto. La proposta di modifica accoglie le perplessità dell’Aires, l’associazione dei retailerspecializzati, che aveva chiesto di adottare una strategia alternativa rispetto alle procedure digitali che rischiavano di penalizzare la clientela dei negozi fisici.