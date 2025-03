Lanotiziagiornale.it - Bonus elettrodomestici, arriva lo sconto in fattura: niente click day, ecco come ottenere i 100 euro

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Cambia il. E soprattutto sparisce ilday, con lofino a 100che verrà applicato direttamente al momento dell’acquisto. Un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Bollette dovrebbe finalmente sbloccare lo stallo sul provvedimento introdotto dalla manovra e fermo in attesa del decreto attuativo atteso a febbraio e ancora nonto.Il testo segue alcune indicazioni del ministero con l’obiettivo di non penalizzare il Made in Italy. Ma la novità più importante riguarda l’introduzione delloin, che cancella così il rischio delday. Vediamocambia ilbisognerà chiederlo.cambia ilIl nuovo testo prevede di cancellare il riferimento alla classe energetica Bsoglia minima, considerando che sono quasi inesistenti prodotti italiani in questa fascia.