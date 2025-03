Lettera43.it - Bonus elettrodomestici 2025 in arrivo senza click day: come ottenere lo sconto

Leggi su Lettera43.it

Il governo ha chiarito le modalità di accesso al, incentivo destinato a chi acquista nuovi apparecchi a basso consumo energetico. Il contributo sarà applicato direttamente in fase di acquisto,day, per evitare intoppi e lunghe attese: le cose da sapere.Ilè indayForno installato in una nuova cucina (Getty Images).Ilsarà riconosciutoalcunday. Non sarà infatti necessario per prenotare il contributo. Ilsarà disponibile fino all’esaurimento del fondo complessivo stanziato per sostenere le famiglie nei consumi e incentivare l’acquisto di prodotti più efficienti ed ecosostenibili, che ammonta a 50 milioni di euro.L’obiettivo delIlha l’obiettivo di incentivare l’acquisto di apparecchi a basso consumo, favorendo il riciclo e la dismissione di dispositivi obsoleti: questo consentirà di ridurre l’impatto ambientale e la spesa energetica delle famiglie.