Bonus Asilo Nido da oggi 24 marzo via alle domande

Da, lunedì 24, è possibile presentare la domanda all’INPS per ottenere il2025, un contributo economico pensato per sostenere le famiglie nelle spese relative agli asilipubblici e privati, nonché per l’assistenza domiciliare destinata ai bambini con gravi patologie croniche. L’importo varia in base all’ISEE e alla data di nascita del bambino, come specificato nella recente circolare dell’INPS.Cos’è il?Introdotto nel 2017, ilha subito diverse modifiche nel tempo. Con l’ultima legge di bilancio, sono stati aggiornati gli importi e i criteri di calcolo.Per poter accedere al, è necessario soddisfare tre requisiti fondamentali:Essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario con permesso di sorno regolare;Avere la residenza stabile in Italia;Il bambino deve avere tra 0 e 3 anni (è possibile presentare domanda dopo i 3 anni, ma entro lo stesso anno solare).