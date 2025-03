Notizie.com - Bonus asilo nido, arriva la circolare dell’INPS: tutte le istruzioni per richiedere il contributo

Leggi su Notizie.com

ta nei giorni scorso lacon tutti i dettagli riguardanti il2025: requisiti ed importi.L’Inps ha finalmente fornito leper l’accesso al2025 che erano attese già da qualche settimana, dato che lo scorso anno il via libera erato a fine febbraio. In particolare, l’Istituto di previdenza sociale ha illustrato le modalità per accedere al, gli importi erogati ed i requisiti necessari.laleperil(Notizie.com)Adesso manca solo l’ultimo passo per rendere operativa ufficialmente la misura: l’attivazione della piattaforma online per inoltrare le richieste all’Inps. Il lancio potrebbe giàre nelle prossime ore così da consentire alle famiglie di presentare la domanda egli importi.