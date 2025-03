Agi.it - Bonaccini: "Pd a congresso? gli elettori non capirebbero"

AGI - "Non so se qualcuno dalle parti del Pd pensa a un eventuale. Io penso che non sarebbe compreso nè dai nostri iscritti nè dai nostri. Anche perché ci vorrebbero mesi per discutere". Lo dice l'europarlamentare e presidente del Pd, Stefano, a "L'Aria che tira", su La7. "Nessuno chiede le dimissioni della segretaria, sulla quale riponiamo fiducia e alla quale credo, io per primo. Abbiamo davvero dato una mano in questi due anni", aggiunge: "Abbiamo le amministrative e sei elezioni regionali in autunno nelle quali vota un terzo degli italiani. Io mi occuperei di quello perché sarà un voto politico".si è poi soffermato su quanto avvenuto dopo lo 'strappo' della delegazione Pd a Bruxelles sul ReArm e su quel "chiarimento" chiesto a gran voce dalla minoranza interna, ma "necessario" anche per la segretaria Schlein.