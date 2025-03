Ilfattoquotidiano.it - Bolzano, festa anni ’60 in una malga alpina si trasforma in emergenza sanitaria: 11 giovani in ospedale

“Non sappiamo esattamente quale sia stato il problema. Da un momento all’altro diverse persone si sono sentite male”, parla così Christian Reichsigl, sindaco di Sarentino, commentando quella che doveva essere unavintage ma che si èta in. I fatti risalgono alla giornata di sabato 22 marzo: intorno alle 10 era iniziato un party vintage stile’60 allaSunnolm, a 1.700 metri di quota vicino al comprensorio sciistico di Reinswald (). Il party sarebbe dovuto durare fino alle 18, ma alle 15 il festino è stato interrotto dall’arrivo dei soccorsi.“C’erano tante persone, forse duemila, e ne abbiamo soccorse due per una frattura e un’altra con una lussazione a una spalla. Ma c’erano almeno altre dieci-quindici persone a terra, molte incoscienti, forse in coma etilico o sotto altre sostanze” è la dichiarazione rilasciata da Bernhard Gross, vice capostazione del soccorso alpino dell’Alpenverein.