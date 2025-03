Notizie.com - Bollette di gas e luce, dramma stoccaggi in Italia e nuovi aumenti: “Aziende e famiglie in crisi”

Altalena dei prezzi sui mercati, che guardano molto al contesto geopolitico internazionale. Ma un dato appare certo: nelle riserve europee scendono gli, e il costo della bolletta del gas è in costante aumento.di gas ein: “in” (CANVA FOTO)- Notizie.comPartiamo da un ultimo aggiornamento proprio sui mercati. Il prezzo del gas calcolato dall’indice Igi/Gme per oggi 24 marzo è pari a 43,61 euro/MW. L’indice è in lieve rialzo rispetto al valore delle scorse ore attestatosi a 43,18 euro/MWh.Secondo l’Osservatorio energia di Segugio.it tra la seconda metà del 2024 e i primi due mesi del 2025 si è registrata una sostanziale crescita del costo all’ingrosso dell’energia. Questo, sia per quanto riguarda l’energia elettrica sia per il gas naturale.