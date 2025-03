Game-experience.it - Bloodborne compie dieci anni, ma i fan sono delusi per l’assenza di una remaster o remake

Leggi su Game-experience.it

, ma i fanmolto. Il capolavoro di FromSoftware, uscito tra il 24 e il 27 marzo 2015 a seconda del territorio, rimane ancora oggi un pilastro dell’era PlayStation 4. Tuttavia, nonostante le numerose richieste di unao di un sequel, Sony non ha mai aggiornato il gioco, nemmeno con una patch per migliorare il framerate. Questa assenza di novità lascia un senso di amarezza nella community, che continua a sperare in un ritorno del titolo in una forma rinnovata.Come riportato da IGN, neglil’attesa per una versione migliorata si è trasformata in frustrazione. Prima con l’arrivo di PS4 Pro e poi con PS5, molti speravano in un aggiornamento ufficiale per migliorare la fluidità del gioco, ma ogni richiesta è rimasta inascoltata. Dopo il successo deldi Demon’s Souls su PS5, le speranzeaumentate, maè rimasto un caso isolato, privo di nuove edizioni o miglioramenti ufficiali.